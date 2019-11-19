"Это была шутка": Данилюк вспомнил, как предлагал Виндману возглавить Минобороны

Данилюк сказал, что не смог бы серьезно предложить Виндману эту должность без прямой подписи президента Владимира Зеленского

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк утверждает, что в шутку предлагал ведущему специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины. Данилюк подчеркнул, что никогда не имел полномочий делать подобные предложения.

Об этом сообщает Daily Beast.

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Экс-секретарь СНБО Украины сказал, что помнит, как однажды говорил с Виндманом о должности министра обороны. Это произошло во время их разговора о том, как они жили недалеко друга от друга еще во времена СССР. И тогда Данилюк якобы в шутку сказал Виндману, что он должен устроиться на работу министра обороны в Украине.

«Мы оба улыбались и смеялись. Это была явно шутка», - сказал Данилюк.

Данилюк сказал, что не смог бы серьезно предложить Виндману эту должность без прямой подписи президента Владимира Зеленского.

Как сообщал УНИАН, Виндман во время публичных слушаний в Конгрессе в рамках расследования по импичменту президента США Дональда Трампа заявил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк трижды предлагал ему возглавить Министерство обороны Украины.

Напомним, Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины, 11 июля 2019 года возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома», а 30 августа он стал генеральным директором концерна.

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Стоит заметить, что Айварас Абромавичус вопреки украинскому законодательству является гражданином Литовской Республики.

Украинское гражданство Айварас Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без надлежащих проверок предоставил бывший президент Петр Порошенко. Абромавичус тогда публично солгал, заявив, что, согласно литовскому законодательству, после получения иного гражданства, гражданство Литвы автоматически аннулируется.

Как известно, согласно украинскому закона «О гражданстве», одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)».

Ранее СМИ писали, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус имеет двойное гражданство и незаконный допуск к государственным тайнам.