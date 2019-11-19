Ряд действующих и бывших депутатов хотят взять Ляшко на поруки

В частности, это Куприй, Лозовой, Линько, Волынец, Наливайченко и Сюмар.

Ряд действующих и бывших депутатов хотят взять бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Бориспольского горрайонного суда Киевской области по избранию Ляшко меры пресечения сообщил один из его защитников.

Так, он призвал приобщить к материалам производства заявления о личных поручительствах ряда государственных и общественных деятелей.

Защитник объявил, что это, в частности, Виталий Куприй, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, Михаил Волынец и Валентин Наливайченко (оба - фракция «Батькищина»), а также Виктория Сюмар (фракция «Европейская солидарность»).

В свою очередь, Ляшко поблагодарил всех, кто высказался в его поддержку и пришел поддержать его на суде.

«Благодарю народных депутатов, которые пришли и поддержали. Для меня это очень важно. Поверьте, когда будут сажать вас, я тоже приду и поддержу», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября Ляшко был уведомлен о подозрении по ч.2 ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины.

Ожидалось, что в тот же день суд будет избирать ему меру пресечения.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяны Гайовской, в ходатайстве говорится о взятии под стражу Ляшко без альтернативы залога или любой другой альтернативной меры пресечения.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между ним и членом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» 6 ноября.

Сегодня, 19 ноября, Бориспольский горрайонный суд Киевской области начал рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения к бывшему народному депутату, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.