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Ряд действующих и бывших депутатов хотят взять Ляшко на поруки

15:38, 19 ноября 2019
Политика
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Ляшко поблагодарил всех, кто высказался в его поддержку / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Бориспольского горрайонного суда Киевской области по избранию Ляшко меры пресечения сообщил один из его защитников.

Так, он призвал приобщить к материалам производства заявления о личных поручительствах ряда государственных и общественных деятелей.

Защитник объявил, что это, в частности, Виталий Куприй, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, Михаил Волынец и Валентин Наливайченко (оба - фракция «Батькищина»), а также Виктория Сюмар (фракция «Европейская солидарность»).

В свою очередь, Ляшко поблагодарил всех, кто высказался в его поддержку и пришел поддержать его на суде.

«Благодарю народных депутатов, которые пришли и поддержали. Для меня это очень важно. Поверьте, когда будут сажать вас, я тоже приду и поддержу», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября Ляшко был уведомлен о подозрении по ч.2 ст.346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины.

Ожидалось, что в тот же день суд будет избирать ему меру пресечения.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяны Гайовской, в ходатайстве говорится о взятии под стражу Ляшко без альтернативы залога или любой другой альтернативной меры пресечения.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между ним и членом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» 6 ноября.

Сегодня, 19 ноября, Бориспольский горрайонный суд Киевской области начал рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения к бывшему народному депутату, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.

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Теги: #Олег Ляшко