Передача Украине захваченных Россией в 2018 году кораблей идет по плану – ВМС

Эксперты предполагают, что до Одессы они прибудут не раньше среды.

Передача Украине захваченных Россией в ноябре 2018 года артиллерийских катеров ВМС Вооруженных сил Украины «Бердянськ» и «Нікополь», а также буксира «Яни Капу» идет по плану.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил начальник пресс-центра командования Военно-Морских Сил ВС Украины Олег Чалык.

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«Сегодня, 18 ноября, успешно начат процесс по передаче наших катеров (и буксира – УНИАН). Все происходит, согласно плану. Сейчас они отправлены на материковую часть Украины», - сказал Чалык.

Как сообщил в социальных сетях представитель института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко со ссылкой на совместный анализ группы экспертов, примерно в 13.40 буксиры, которые ранее вышли в море за двумя кораблями и буксиром, отправились в обратном направлении.

Исходя из скорости движения и расстояния до Одессы (около 300 миль) время в пути предположительно составит почти двое суток. Как отметил эксперт, продолжительность буксировки также зависит от погоды и состояния возвращенных Россией судов.

Клименко предполагает, что при благоприятных условиях в Одессу караван судов может прибыть утром в среду.

«Это море, и могут быть всякие неожиданности – шторм или буксирный трос оборвался, что случается часто, или неожиданно окажется, что заклятые друзья и партнеры дырку в днище сделали, которая окажется позже и т п.», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября захваченные украинские военные катера «Бердянськ» и «Нікополь», а также буксир «Яни Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмолу» в Керчи. Сегодня ВМС ВСУ заявило, что начат процесс передачи катеров и буксира.