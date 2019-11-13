"Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировала трибуну Рады

Они убеждены, что в соответствии с Регламентом сейчас уже нельзя рассматривать законопроекты.

Депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, депутат от "ОПЗЖ" Михаил Папиев в окружении депутатов своей фракции с трибуны отметил, что Регламент "не предусматривает в среду продления работы, потому что по календарному плану у нас сегодня начались уже заседания комитетов".

"Это рассмотрение законопроектов абсолютно незаконное", - сказал он.

"Для того чтобы не дать вам сделать 16 января, наша фракция" Оппозиционная платформа - За жизнь "блокирует трибуну и мы будем добиваться соблюдения Регламента, и чтобы заседания комитетов Верховной Рады Украины начались своевременно, как это и предусмотрено законом", - подчеркнул Папиев.

Он призвал сделать перерыв до завтра в рассмотрении законопроектов о рынке земли.

Так, сейчас возле трибуны ВР находятся несколько десятков депутатов. В президиуме парламента также стоят до 10 депутатов от "Батькивщины".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада проголосовала за продление работы сегодня в пленарном режиме на час - до 15.00.

После этого председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил с предложением работать, пока не завершат рассмотрение 11 законопроектов о рынке земли.