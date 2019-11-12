Косюк оплачивал услуги лоббистов для улучшения репутации Порошенко за рубежом (видео)
Олигарх Юрий Косюк дал полмиллиона долларов, чтобы улучшить репутацию Петра Порошенко за рубежом. Схему разоблачили журналисты издания Kyiv Post.
Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".
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Так, в течение 2017-2018 годов компании Косюка перечислили 600 тысяч долларов общественной организации "Фонд поддержки реформ в Украине". В свою очередь, фонд передал эти деньги американской компании BGR. Там же официально отчитались: за это лоббировали интересы Национального совета реформ Петра Порошенко. Этот совет такой себе клуб приближенных к экс-президенту чиновников и экспертов, который должен был продемонстрировать неудержимые реформы в исполнении Порошенко.
Эти деньги, предполагают журналисты, вполне могут быть бюджетными, ведь именно Косюк был любимым аграрием Порошенко. Тот щедро подкармливал своего товарища дотациями из государственного кармана.
В частности, только в прошлом году Косюк получил почти миллиард гривень из бюджета и забрал четверть от всех дотаций аграриям на всю Украину. Это при том, что бизнес-империя его отнюдь не нуждающаяся – занимает львиную долю украинского рынка курятины и еще и экспортирует по всему миру. А сам Косюк живет в шикарном особняке под Киевом.
Таким образом, резюмируют журналисты, Порошенко сначала щедро заливал государственные деньги в карман товарищу, а потом за это брал откат в форме оплаты работы иностранных лоббистов.