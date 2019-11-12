Косюк оплачивал услуги лоббистов для улучшения репутации Порошенко за рубежом (видео)

Перед тем экс-президент обильно заливал государственные деньги в карманы другу в виде дотаций.

Олигарх Юрий Косюк дал полмиллиона долларов, чтобы улучшить репутацию Петра Порошенко за рубежом. Схему разоблачили журналисты издания Kyiv Post.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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Так, в течение 2017-2018 годов компании Косюка перечислили 600 тысяч долларов общественной организации "Фонд поддержки реформ в Украине". В свою очередь, фонд передал эти деньги американской компании BGR. Там же официально отчитались: за это лоббировали интересы Национального совета реформ Петра Порошенко. Этот совет такой себе клуб приближенных к экс-президенту чиновников и экспертов, который должен был продемонстрировать неудержимые реформы в исполнении Порошенко.

Эти деньги, предполагают журналисты, вполне могут быть бюджетными, ведь именно Косюк был любимым аграрием Порошенко. Тот щедро подкармливал своего товарища дотациями из государственного кармана.

В частности, только в прошлом году Косюк получил почти миллиард гривень из бюджета и забрал четверть от всех дотаций аграриям на всю Украину. Это при том, что бизнес-империя его отнюдь не нуждающаяся – занимает львиную долю украинского рынка курятины и еще и экспортирует по всему миру. А сам Косюк живет в шикарном особняке под Киевом.

Таким образом, резюмируют журналисты, Порошенко сначала щедро заливал государственные деньги в карман товарищу, а потом за это брал откат в форме оплаты работы иностранных лоббистов.