Клюев советует Тимошенко, как уменьшить энергозависимость от России

Правительство и парламент должны утроить усилия уже в этом году, направив их на максимальное уменьшение зависимости Украины от импорта энергоносителей.

Об этом в интервью журналистам заявил народный депутат, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По его словам, для укрепления энергетической безопасности страны необходимо «утроить усилия по увеличению добычи собственных газа и нефти, а также по развитию возобновляемой электроэнергетики», учитывая прогнозы о дальнейшем росте мировых цен на энергоносители. Он напомнил, что Украина примерно на 60% зависит от импорта органического топлива.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что «для того, чтобы, например, через 5 лет добывать дополнительно 15-20 млрд. куб. м газа, нужно уже сейчас закладывать соответствующие средства в бюджет». По его мнению, нужно изменить подходы к финансированию геологоразведочных работ. По его словам, при уменьшении с каждым годом такого финансирования, «естественно, ни о каком увеличении добычи не может быть и речи». А.КЛЮЕВ подчеркнул, что будет вносить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты, которые будут направлены на улучшение ситуации в этом вопросе.

По словам А.КЛЮЕВА, в Украине есть хорошие перспективы для развития солнечной и малой гидроэнергетики. По его словам, необходимо развивать сотрудничество в этом вопросе со странами Евросоюза, в частности, с Германией - одной из лидеров в сфере подобных технологий. «Посмотрите сегодня на крыши немецких домов – почти полмиллиона уже оснащены солнечными установки для горячего водоснабжения и отопления. Немцы имеют право продавать излишки электроэнергии по выгодному тарифу – так государство стимулирует развитие альтернативной энергетики», - отметил депутат.

Он сообщил, что в ближайшее время подаст на рассмотрение парламента проект Закона «О малой гидроэлектроэнергетике». По его словам, в нем предусматривается возможность реализации электроэнергии, произведенной на малых гидроэлектростанциях, как на оптовом рынке, так и на основании прямых договоров. Законопроектом предлагается ввести специальный «зеленый тариф», который бы стимулировал производство чистой электроэнергии.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что малая гидроэнергетика Украины пока имеет небольшой удельный вес в общем энергобалансе (до 0,2%). По его словам, через несколько лет реально в несколько раз увеличить эту долю. Он подчеркнул, что особая ценность энергии малых рек в том, что они рассредоточены по всей территории Украины и преобладают в энергодефицитных западных регионах.

Экс-вице-премьер отметил, что «в Украине есть все, что нужно: отличная школа гидроэнергетиков, потенциал турбомашиностроения и большой опыт строительства гидроэлектростанций». Он добавил, что технический гидроэнергетический потенциал малых рек оценивается болем чем в 3 млрд. кВт/ч. среднегодовой генерации или около 30% от общего технического потенциала всех рек Украины.