Дубинский обнародовал результаты тестирования на детекторе лжи

В документе сказано, что депутат правдиво ответил на все вопросы.

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский обнародовал заключение от полиграфолога по результатам тестирования на детекторе лжи.

Документ опубликован в Telegram-канале Дубинского.

«Дубинский Александр Анатольевич правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерного денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому», - говорится в заключении.

Также в документе отмечается, что дополнительно установлено, что за время работы в Верховной Раде «опрашиваемый не получал денежных вознаграждений или любых иных за содействие в голосовании законопроектов по просьбе каких-либо лиц».

Заключение подписано специалистом 25 октября.

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Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер Павел Розенко написал в Facebook, что якобы в Офисе президента Украины подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что ОПУ «действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

«Причина - обращение к ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосования членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. «площадка Яценко» + демонополизацию рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА», - написал депутат.

Он утверждал, что как член этого комитета готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае «детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, которые являются авторами скандальных законопроектов этого созыва, вызывают в зале подозрение в возможной коррупции».

При этом Дубинский назвал 8 законопроектов, которые вызывают сомнение в этом контексте.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи по поводу возможного получения денег за голосование в комитете. В тот же день Дубинский прошел проверку на полиграфе.