Полиграфолог назвал первые результаты проверки Дубинского на детекторе лжи

Проверку на детекторе лжи Давид Арахамия должен пройти 24 октября в 16 часов.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский уже прошел проверку на полиграфе.

Это вызвано коррупционным скандалом из-за причины, почему парламентарий и некоторые его коллеги голосовали во время заседания парламентского комитета против так называемого антикоррупционного законопроекта.

Как передает ТСН, по словам полиграфолога, Дубинский во время проверки отметил, что он не поддержал скандальный законопроект №2047, поскольку в нем есть коррупционная составляющая, а не потому что ему дали взятку.

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"В заключении (обещают обнародовать 28 октября - ред.) будут конкретно даны ответы, на какие вопросы по существу проверки человек ответил - правду или неправду. По этому инциденту лицо не скрыло каких-то вещей, которые ему приписывают и он не причастен, например, ни к деятельности в целом, ни к инциденту относительно этого законопроекта. Ему неизвестно, кто еще мог быть связанным с тех членов комитета, которые голосовали против этого законопроекта. Вопрос, связанный с тем, почему голосовал против этого законопроекта. Вопрос, как бы мы его объективно не формулировали, он отвечал так, потому что он считает, что там есть коррупционная составляющая, а не потому что ему дали взятку. Это вопрос однозначно интерпретировать нельзя, потому что туда подмешан субъективный компонент - человек считает, что этот законопроект не нужно принимать, потому что там точно есть коррупционная составляющая. Он на этом настаивает", - сказал полиграфолог.

Как сообщал УНИАН, нардеп от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский 23 октября прошел проверку детектором лжи.

Во время процесса отвечая на вопрос Дубинский возразил, что не поддержал законопроект №2047, который в частности ликвидирует так называемые "площадки Яценко", за взятку в размере от 30 до 50 тысяч долларов или за любую взятку вообще. Кроме этого, он отрицал, что кто-то ему предлагал деньги за голосование против законопроекта №2047 году, а также за любые другие законопроекты.

Пройти проверку на детекторе лжи собирался и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, однако полиграфолог отказал ему в этом. "У меня нет теста под вашу ситуацию. Вопрос только про комитет. Я не готов", - сказал он и попросил время, чтобы подготовить персонализированный опрос.

Тест на детекторе лжи для Арахамии предложили пройти 24 октября в 16 часов.

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Напомним, 22 октября бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента «действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

«Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "площадок Яценко" + демонополизация рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА», - написал депутат.

При этом Дубинский отметил, что во фракции даже «готовы обвинить коллег в получении взяток за голосования».

Он утверждает, что, как член этого комитета, готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае «детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, среди авторов скандальных законопроектов этого созыва, которые вызывают в зале подозрение в возможной коррупции».

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При этом Дубинский назвал 8 законопроектов, которые вызывают вопросы в этом контексте.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи по поводу возможного получения денег за голосование в комитете.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что фракция еще не обсуждала вопрос о проверке депутатов на полиграфе.