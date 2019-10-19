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Меркель обсудила с Путиным "нормандский" саммит и транзит газа по территории Украины

22:40, 19 октября 2019
Политика
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Ангела Меркель и Владимир Путин / REUTERS

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Об этом со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта сообщает Deutsche Welle.

По словам Зайберта, главной темой этого разговора стала подготовка к проведению предстоящего саммита "нормандской четверки".

В сообщении на сайте канцлера отмечается, что другими вопросами, которые в ходе разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.

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Теги: #Путин#Меркель