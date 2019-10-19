Меркель обсудила с Путиным "нормандский" саммит и транзит газа по территории Украины
22:40, 19 октября 2019Политика
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Другими вопросами в ходе телефонного разговора были ситуация в Сирии и Ливии.
Ангела Меркель и Владимир Путин / REUTERS
Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Об этом со ссылкой на представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта сообщает Deutsche Welle.
По словам Зайберта, главной темой этого разговора стала подготовка к проведению предстоящего саммита "нормандской четверки".
В сообщении на сайте канцлера отмечается, что другими вопросами, которые в ходе разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.
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