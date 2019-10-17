В Раде займутся "возвращением" Кубани

В межфракционное депутатское объединение "Кубань" вошли 13 нардепов.

В Верховной Раде 13 нардепов создали межфракционное депутатское объединение "Кубань", которое займется возвращением в культурное поле украинских этнических территорий.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

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«Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение "Кубань"… Наша задача разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», - проинформировал депутат.

В состав объединения вошли нардепы Алексей Гончаренко, Артур Герасимов, Николай Величкович, Владимир Арьев, Игорь Гузь, Андрей Парубий, София Федина, Артем Чийгоз, Соломия Бобровская, Юлия Клименко, Анатолий Урбанский, Олег Синютка, Оксана Савчук.

Ранее украинский историк, бывший диссидент и политзаключенный Валентин Мороз говорил, что в случае развала России на ее территории образуются новые государства, а Кубань может войти в состав Украины.