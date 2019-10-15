Пристайко: сценарий федерализации Украины – неприемлем

Глава МИД Вадим Пристайко очертил Комитету Европарламента по иностранным делам позицию и «красные линии» Украины по урегулированию ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что сценарий федерализации страны в контексте урегулирования ситуации на Донбассе является неприемлемым.

Как сегодня сообщается на сайте МИД Украины, об этом Пристайко заявил 14 октября на заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам.

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В частности, ключевой темой заседания была ситуация с безопасностью на востоке Украины, пути преодоления военной агрессии России против Украины, а также усилия украинской стороны по реализации Минских договоренностей.

Министр подчеркнул исключительную роль, которую в течение длительного времени играет Европарламент не только для поддержки внутренних реформ в Украине, но и в противодействии вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также Пристайко детально очертил позицию и «красные линии» украинской стороны в контексте урегулирования ситуации на Донбассе.

“Украина есть и будет оставаться унитарным государственным, сценарий федерализации является неприемлемым. Установление необходимых безопасности условий является обязательным условием проведения местных выборов на Донбассе: российские военные формирования, наемники и оружие должны быть выведены с территории Украины. Кроме того, мы должны восстановить полный контроль над временно неконтролируемым участком украино-российской границы», - подчеркнул Пристайко.

Кроме того, сказано, что дискуссия с европарламентариями подтвердила неизменную поддержку депутатами территориальной целостности и независимости Украины, а также стремление способствовать ее дальнейшей экономической и политической интеграции с Европейским Союзом.

В рамках заседания также было положительно отмечено завершение формирования органов межпарламентского сотрудничества Украина-ЕС как важного механизма для комплексной имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.