Литвин выдвигает ультиматум Тимошенко

Фракция блока Литвина не будет голосовать за программу правительства «Украинский прорыв: для людей, а не политиков», если не будут учтены предложения, направленные блоком в Кабинет министров Украины.

Как сообщается на сайте Блока Литвина, об этом заявил народный депутат Украины Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, предложенная правительством программа - «это декларация намерений, причем не на один год».

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что в єтой программе «фактически, всего 8 индикативных показателей».

Как сообщал УНИАН, 18 января О.ЗАРУБИНСКИЙ уже заявлял, что фракция Блока Литвина готова поддержать программу действий правительства, если в нее будут включены предложения от Блока Литвина.

По его словам, фракция направила в Кабмин свои предложения на шести страницах.

В частности, О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что фракция Блока Литвина настаивает, чтобы в программу было включено положение о доведении доли оплаты труда до 30% себестоимости продукции. Кроме того, отметил народный депутат, фракция предлагает провести ревизию всех сельскохозяйственных земель и выявить незаконные акты купли-продажи соответствующих земель. Также Блок Литвина предлагает создать до 1 июля 2008 года фонд поддержки села для развития социальной инфраструктуры.

Кроме того, О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что фракция Блока Литвина настаивает на возвращении мажоритарной системы выборов как в парламент, так и в местные советы, сокращении состава Кабинета Министров, двукратном сокращении госаппарата управлений в Украине и отмене политического статуса министров.