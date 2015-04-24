Климкин: Украина и ЕС не будут переносить создание зоны свободной торговли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 в программе "Право на власть".

"Относительно Соглашения об ассоциации, включая зону свободной торговли, во-первых, ни одно слово в самом Соглашении не будет меняться ни сейчас, ни в будущем. Считайте это не просто нашей преданностью, считайте это нашим принципиальным приоритетом. Второй момент, решение относительно того, что ряд положений именно по зоне свободной торговли, будут реализовываться с 1 января 2016 года), никто и никогда не будет переносить", - подчеркнул Климкин.

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По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, зона свободной торговли с ЕС сейчас работает при условии, что "украинские производители имеют определенное время подготовиться к вхождению на рынки ЕС". Климкин отметил, что "именно это мы сейчас пытаемся раскручивать".

При этом, министр вспомнил, что десять лет назад он начинал работать над экспортом украинского меда в Евросоюз. "Мне все говорили, что украинского меда на рынках ЕС не будет. Сейчас мы один из крупнейших экспортеров", - подчеркнул глава украинского МИД.

По его убеждению, Украина сможет правильно использовать время для подготовки к созданию зоны свободной торговли с ЕС с 1 января.

"В то же время, европейские товары пока что заходят на наш рынок при условии уплаты соответствующей пошлины, что работает и на бюджет, и на нас. Но никто и ничего, за первое января, абсолютно не будет откладывать. Это окончательная договоренность и мы будем по ней работать", - подытожил Климкин.