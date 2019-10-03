Нардепа от ОПЗЖ Козака допросили в СБУ

Владелец телеканалов NewsOne и «112 Украина» Тарас Козак сообщил, что следователи СБУ допрашивали его «по трем статьям» Уголовного кодекса.

Народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», владельца телеканалов NewsOne и «112 Украина» Тараса Козака допросили в Службе безопасности Украины.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “112 Украина”.

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«Сегодня мне сообщили, что допрашивали по трем статьям. Одна статья — терроризм, вторая — финансирование терроризма, а третья статья — легализация средств, полученных преступным путем», - сказал Козак.

Он добавил, что следователи СБУ также допрашивали об организации анонсированного телемоста между телеканалом "Россия 1" и NewsOne.

«Спрашивали о телемосте», - сказал Козак.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом "Россия-1" и украинским NewsOne, однако из-за широкого резонанса и возмущения политиков и общественности он не состоялся.

8 июля ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями руководства NewsOne провести телемост с «Россия-1».

Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователем ГСУ СБУ процессуальным руководителем было дано поручение относительно допроса владельца телеканала NewsOne Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных действий.

15 июля в СБУ допросили Голованова.