Кум Путина "засветил" в Раде дорогие часы - журналист (видео)

Стоимость часов нардепа ориентировочно составляет $34 тысячи.

Кум Владимира Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук пришел в Раду, надев дорогие часы Rolex.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное журналистом Всеволодом Филимоненко. По его словам, стоимость часов ориентировочно составляет $34 тысячи.

"Главный по проблемам голодающего и угнетенного Донбасса, народный депутат Виктор Медведчук пришел в Раду в часах Rolex стоимостью 34 тысячи долларов, или 1 миллион гривень. Как оценивать такое вызывающее поведение нардепа, написать сложно, поэтому лучше воздержаться от комментариев... Зритель рассудит", – отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что в центре Киева в соратника Порошенко Георгия Ясинского украли дорогие часы - по цене столичной квартиры.