В Симферополе похоронили экс-президента Крыма (видео)

О смерти бывшего главы полуострова стало известно 29 сентября.

В оккупированном Симферополе на кладбище «Абдал» похоронили первого и единственного президента Крыма Юрия Мешкова, который умер на 74 году жизни.

Проститься с Мешковым пришли около 100 человек - соратники, родственники и друзья экс-президента полуострова, передает "Крым.Реалии".

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Напомним, в начале сентября у Мешкова случился инсульт. Медики ввели его в искусственную кому, из которой вывели примерно через сутки. 29 сентября он умер.

Юрий Мешков был первым президентом Республики Крым в 1994-1995 годах, пока эта должность не была отменена Верховной Радой Украины. После того он проживал в Москве в изгнании. В 2011 году вернулся в Крым, однако впоследствии суд запретил ему въезд в Украину. После аннексии Россией полуострова снова вернулся в Симферополь и пытался попасть в политическую жизнь оккупационной администрации.

Мешков был известен своими одиозными антиукраинскими заявлениями и публичной поддержкой аннексии Крыма. Однако в конце февраля 2019 года начал критиковать российскую власть за "предательство" во время аннексии.