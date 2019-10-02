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В Раде отреагировали на "заявления" главарей "ЛДНР"

13:30, 02 октября 2019
Политика
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Украина будет вести переговоры только с Россией / фото УНИАН

Заявления главарей террористических группировок так называемых республик «ЛДНР» об отказе отдать оккупированные ими территории обратно под контроль Украины является блефом.

Об этом сообщил нардеп «Слуги народа» и председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

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«Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме России. Все остальное – блеф и игра», – подчеркнул Яременко.

В то же время Яременко не назвал возможную дату проведения внеочередных местных выборов в ОРДЛО через нерешенные вопросы безопасности.

Напомним, главари террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник потребовали от украинской власти согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса и заявили, что украинская власть "не получит контроля над границей оккупированных территорий Донбасса с Россией.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска. Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

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Теги: #Штайнмайер#бойовики