В Раде отреагировали на "заявления" главарей "ЛДНР"

В комитете Рады по вопросам внешней политики резко ответили главарям террористов на Донбассе.

Заявления главарей террористических группировок так называемых республик «ЛДНР» об отказе отдать оккупированные ими территории обратно под контроль Украины является блефом.

Об этом сообщил нардеп «Слуги народа» и председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

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«Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме России. Все остальное – блеф и игра», – подчеркнул Яременко.

В то же время Яременко не назвал возможную дату проведения внеочередных местных выборов в ОРДЛО через нерешенные вопросы безопасности.

Напомним, главари террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник потребовали от украинской власти согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса и заявили, что украинская власть "не получит контроля над границей оккупированных территорий Донбасса с Россией.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска. Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».