"Метчинг и нейминг": Верещук оценила язык написания программы правительства

По словам представителя Кабмина в Верховной Раде, программу стоило бы написать на более понятном для украинцев языке.

Верховная Рада может приступить к рассмотрению Госбюджета-2020 уже 18 октября.

Об этом во время заседания согласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "5 канал".

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В то же время, уже в эту пятницу народные избранники планируют рассмотреть Программу деятельности правительства. Ее Кабинет Министров одобрил во время заседания в воскресенье. Документ сразу направили в Верховную Раду. Программа определяет основные цели и приоритеты деятельности правительства на следующие пять лет.

Однако во время заседания согласительного совета к документу высказали замечания. В частности, по словам представителя Кабмина в Верховной Раде, программу стоило бы написать на более понятном для украинцев языке.

Так, представитель Кабинета Министров в Верховной Раде и нардеп от "Слуги народа" – Ирина Верещук – сказала: "Должно быть на более простом языке изложено. Когда читаешь метчинг, нейминг – украинец более доступно должен быть ознакомлен. Меньше страниц, лаконично описано. Нужно было бы более пошагово сделать. Надо было больше соцстандартов, жизнеобеспечение уязвимых категорий граждан".