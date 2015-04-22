Порошенко и Олланд в Париже обсудят ситуацию на Донбассе

11:32, 22 апреля 2015
Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд сегодня в Париже проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко. 

REUTERS

Как говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца, встреча запланирована на 14.00 по киевскому времени, передает "ЕвроПравда". 

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Ожидается, что главы государств обсудят выполнение минских соглашений и возможность отправки международной миротворческой миссии в зону конфликта на востоке Украины.

Как сообщалось, 24 апреля Франсуа Олланд в столице Армении Ереване встретится с президентом России Владимиром Путиным.

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