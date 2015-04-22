Порошенко и Олланд в Париже обсудят ситуацию на Донбассе

Как говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца, встреча запланирована на 14.00 по киевскому времени, передает "ЕвроПравда".

Читайте такжеПорошенко и Олланд хотят видеть более активную работу по привлечению миротворцев на Донбасс

Ожидается, что главы государств обсудят выполнение минских соглашений и возможность отправки международной миротворческой миссии в зону конфликта на востоке Украины.

Как сообщалось, 24 апреля Франсуа Олланд в столице Армении Ереване встретится с президентом России Владимиром Путиным.