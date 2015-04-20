ПАСЕ включила в повестку дня обсуждение ситуации в Украине
13:52, 20 апреля 2015Политика
0
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) включила в повестку дня обсуждение ситуации в сфере безопасности в Украине.
Дискуссия состоится 22 апреля / echrblog.blogspot.com
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее предложение Мониторингового комитета ПАСЕ было проголосовано сегодня в Страсбурге во время пленарного заседания.
Читайте такжеПАСЕ не собирается возвращать России право голоса до лета
Дискуссия состоится в среду, 22 апреля, в 10.00.
Как сообщалось, весенняя сессия ПАСЕ будет проходить в Страсбурге с 20 по 24 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter