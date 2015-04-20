ПАСЕ включила в повестку дня обсуждение ситуации в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее предложение Мониторингового комитета ПАСЕ было проголосовано сегодня в Страсбурге во время пленарного заседания.

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Дискуссия состоится в среду, 22 апреля, в 10.00.

Как сообщалось, весенняя сессия ПАСЕ будет проходить в Страсбурге с 20 по 24 апреля.