Балога: Сакварелидзе должен рассказать, кто предлагал ему 10 миллионов долларов

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он считает, что украинцы все вместе должны требовать от господина Сакварелидзе назвать фамилию того, кто может себе позволить ежемесячно платить чиновнику десятки миллионов долларов. И самое главное - за какие именно услуги?

По мнению народного депутата, если же заместитель Генпрокурора откажется назвать фамилию, народ имеет все основания подозревать, что это публичная оферта, а не правоохранительная деятельность.

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«Коррупция всегда имеет конкретную фамилию. Побороть ее можно только выведя на свет тех, кто за ней стоит. А публичность - лучший союзник в таких делах. Первый шаг господин Сакварелидзе уже сделал, за что ему честь и хвала. Но, если не сделает второй шаг, эта история будет выглядеть как блеф», - отметил Виктор Балога.