Суд заочно арестовал экс-заместителя главы МВД времен Януковича Ратушняка

Ратушняк подозревается в организации превышения власти работниками правоохранительных органов, что привело к массовым жертвам среди участников Революции Достоинства.

Печерский районный суд города Киева 16 сентября заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю главы Министерства внутренних дел Виктору Ратушняку.

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Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, Управлением специальных расследований ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя министра внутренних дел Украины в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, с целью препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части г. Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в г. Киеве.

Замглавы МВД подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины.

«Следственным судьей Печерского районного суда г. Киев 16 сентября 2019 года удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Из источников в правоохранительных органах УНИАН стало известно, что речь идет о бывшем заместителе главы МВД времен президентства Виктора Януковича Викторе Ратушняке.