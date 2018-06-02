Неделя в цифрах

2 громких убийства, имеющих признаки заказных, произошли в Киеве. Экс-народный депутат от Партии регионов Олег Калашников, который подозревался в причастности к организации и финансирования Антимайдана, был застрелен возле своей квартиры поздно вечером. Известный журналист и писатель Олесь Бузина был расстрелян из пистолета ТТ среди бела дня во дворе своего дома в центре столицы.

3 дня составит срок предоставления услуг государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 5 дней займет госрегистрация с выдачей свидетельства о праве собственности на недвижимость, а также госрегистрация права собственности на предприятие как единый имущественный комплекс. Решение о сокращении сроков закреплено в постановлении правительства №190.

4 года осталось до вероятного отказа со стороны России использовать украинскую ГТС в качестве главного транзитного потока в Европу, сообщают в Минэнерго РФ. По информации российского министерства, существующий транзитный контракт с Украиной действует до 2019 года и, с большой вероятностью, не будет продлен.

8% роста, с текущих примерно 50 долларов за баррель, может продемонстрировать цена на нефть в 2016 году, сообщают эксперты фонда World Economic Outlook.

13 диаспорных организаций США подготовили письмо Президенту США Бараку Обаме, в котором призвали его рассмотреть дополнительные меры, чтобы поддержать Украину, говорится в заявлении Украинского конгрессового комитета Америки. В частности, представители диаспоры попросили дополнительной финансовой помощи, оборонной техники и введения многосторонних санкций против России.

30 граждан Украины де-факто являются заключенными в России, независимо от того, по сфальсифицированным или нет производствам, сообщают в СБУ. В то же время, в Украине под следствием СБУ находится 170 сепаратистов.

34 млн долларов Международный комитет Красного Креста призывает выделить страны-доноры на гуманитарные операции в Украине, сообщают организации. Планируется, что эти средства пойдут на то, чтобы увеличить помощь людям, которые в результате конфликта лишились крова, оказать поддержку медицинским учреждениям в предоставлении самых необходимых услуг, помочь в установлении личности погибших.

37 место из 80 в рейтинге самых влиятельных документов в мире, удостоверяющих личность, занял паспорт Украины, говорится в исследовании финансовой компании Arton Capital. Исследование показывает, какой паспорт позволяет его держателю достичь самой глобальной мобильности на основе того, сколько стран мира они могут посетить без визы. Украинский паспорт дает своему обладателю беспрепятственный доступ к 96 странам мира.

47% россиян не чувствуют, что законы страны защищают их, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». Большая часть респондентов – 45% - в качестве причины недоверия к правоохранительной системе называют коррупцию и недостаточную объективность при рассмотрении дел в суде. 44% считают, что в России много людей, которые ощущают себя над законом (например, представители власти, силовых структур или богатые люди).

94 террориста были осуждены в Украине с момента начала АТО, сообщают в СБУ. Из них более 10 получили сроки от 8 до 13 лет лишения свободы. В целом, в суд передано 329 обвинительных актов. А всего СБУ расследует 4187 уголовных производств. А под стражей находится 170 человек, арестованных с подачи Службы безопасности Украины.

177 млн рублей (более 3,4 млн долларов) планируют потратить нелегитимные власти Крыма на создание общественного крымскотатарского телевидения взамен закрытого ими же единственного крымскотатарского телеканала АТR, сообщают местные СМИ. При этом, оккупационные власти отмечают, что на новый телеканал могут трудоустроиться журналисты телекомпании АТR, но только те, кто признает присоединение Крыма к России.

556 жилых домов могут капитально отремонтировать в Киеве в текущем году, сообщают в Киевской городской госадминистрации. Адресные перечни объектов в разных районах города уже утверждены. Ремонт будет происходить там, где срок эксплуатации лифтов превышает нормативный, кровельный материал части крыш потерял плотность, а техническое состояние внутренних сетей не может обеспечить пропускную способность, необходимую для оказания услуг по водоснабжению и канализации в полном объеме.

1 070 человек, как минимум, пострадали в результате пожаров в России – на территории Хакасии и Забайкальского края, отмечают российские СМИ. По предварительным данным, только в Хакасии без крова остались более 4,5 тыс человек.

2 000 чиновников в Украине лишились должностей благодаря закону о люстрации, заявил премьер-министр Украины. По данным главы правительства, 500 человек были отправлены в отставку принудительно, остальные уволились по собственному желанию.

6 109 гривень составляет заработная плата народных депутатов с 1 апреля 2015 году, заявил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман в ответ на обвинения депутатского корпуса в том, что парламентарии тайно повысили себе зарплату в несколько раз.

6 116 человек были убиты и 15 474 ранены на востоке Украины, начиная с апреля прошлого года, сообщают в ООН. В организации отмечают, что реальное количество жертв может быть значительно выше. Кроме того, в ООН заявляют, что около 400 гражданских лиц были убиты с начала этого года в результате обстрелов жилых районов или из-за взрыва мин и боеприпасов.

20 500 военнослужащих и представителей Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий, сообщают в Министерстве обороны Украины.

495 720 000 гривень Кабинет министров выделил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ для финансирования мероприятий по энергоэффективности в 2015 году, сообщают в правительстве. Эти средства планируют перераспределить за счет остатка средств, поступивших в прошлые годы от ЕС на реализацию программы «Поддержка энергетической стратегии в отрасли энергоэффективности и возобновляемых источников энергии».

800 000 000 гривень на социальную помощь участникам и ветеранам Великой Отечественной войны выделил Кабинет министров, сообщил премьер-министр Украины. Эти средства будут направлены на обеспечение соответствующего социального уровня для ветеранов, а также на мероприятия, связанные с 70-летием победы над нацизмом.

1 000 000 000 долларов на поставку газа на неподконтрольные украинским властям территории потратила Украина, не получив при этом соответствующей оплаты, заявил премьер-министр Украины в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета.

408 169 000 000 гривень составили убытки крупных и средних предприятий Украины в 2014 году, сообщают в Государственной службе статистики Украины. По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также без части зоны проведения антитеррористической операции.

Маргарита Андреева