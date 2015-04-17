13 диаспор Америки попросили Обаму о всесторонней поддержке Украины - СМИ

Об этом сообщает VIDIA, медиапортал украинской диаспоры, цитируя сообщение Украинского конгрессового комитета Америки.

В частности отмечается, что попросили дополнительной финансовой помощи, оборонной техники и введения многосторонних санкций против России.

”Поскольку ситуация в Украине остается критической, украинская община США, вместе с другими этническими общинами, стоят твердо в своей поддержке Украины и призывают США признать кризис в регионе и укрепить свою поддержку независимости и территориальной целостности Украины”, - говорится в сообщении.

Агрессия со стороны России создает опасность не только для Соединенных Штатов Америки, но и для всего демократического мира, считают подписанты письма.

Письмо подчеркивает веру, что ”США станут на защиту прав Украины и других стран в регионе, чтобы они жили свободно от нежелательных внешних вмешательств и смогли защитить свой суверенитет и независимость».

Читайте такжеОбама: США не снимут санкции с РФ, пока на Донбассе не наступит мир

Письмо подписали представители 13-ти краевых организаций, среди которых: Американский Еврейский Комитет, Армянская Ассамблея Америки, Белорусско-Американская Ассоциация, Чехословацкий Краевой Совет Америки, Эстонско-Американский Краевой Комитет, Грузинская Ассоциация в Соединенных Штатах, Венгерско-Американская Коалиция, Объединенный Балтийско-Американский Краевой Комитет, Литовско-Американская Общество, Польский Американский Конгресс, Словацкая Лига Америки и Украинский конгрессовый комитет Америки.