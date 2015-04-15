От пожаров в Сибири пострадали уже почти 1,1 тысячи человек

Почти 1,1 тысячи человек пострадали, по уточненным данным, в результате пожаров на территории Хакасии и Забайкальского края, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

"Пострадавших уже 1,07 тысячи, среди них 11 детей", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, в настоящее время в больницах находятся 76 человек, в том числе два ребенка.

Ранее МЧС РФ сообщало, что все пожары в населенных пунктах Хакасии, Красноярского и Забайкальского краев ликвидированы.

В воскресенье из-за сильного ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду, в Хакасии резко обострилась пожароопасная обстановка. Также от пожаров пострадали Забайкальский край и Бурятия.