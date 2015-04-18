В СБУ сообщили об около 30 украинцах, которые находятся под следствием в России
В России находятся около 30 граждан Украины, над которыми «висит» уголовная ответственность.
Об этом в эфире 5 канала заявил глава следственного управления СБУ Василий Вовк, комментируя вопрос о данных относительно украинцев, которые де-факто являются заключенными в России, передает «Украинская правда».
"Это информация от министерства иностранных дел - около 30 украинцев находятся в России под уголовной ответственностью. Правильно или нет, по сфальсифицированным или не сфальсифицированным производствам - будем судить позже ... По Надежде Савченко могу сказать - производство сфальсифицировано", - отметил Вовк.
Вместе с тем он заявил, что в Украине под следствием СБУ находится 170 сепаратистов.
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"Тех, кто арестован Службой безопасности Украины", - пояснил Волк.
При этом он уточнил, что не учитывает данные органов прокуратуры, в которых также содержатся под стражей те, кто совершил преступления террористической направленности, и МВД.
"Если еще в милиции - примерно столько же (170 человек) и немного - в прокуратуре, 2 тысячи не наберется", - заявил Вовк, комментируя заявления представителей "ДНР" относительно большого количества боевиков, задержанных украинской стороной.