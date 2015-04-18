В СБУ сообщили об около 30 украинцах, которые находятся под следствием в России

Об этом в эфире 5 канала заявил глава следственного управления СБУ Василий Вовк, комментируя вопрос о данных относительно украинцев, которые де-факто являются заключенными в России, передает «Украинская правда».

"Это информация от министерства иностранных дел - около 30 украинцев находятся в России под уголовной ответственностью. Правильно или нет, по сфальсифицированным или не сфальсифицированным производствам - будем судить позже ... По Надежде Савченко могу сказать - производство сфальсифицировано", - отметил Вовк.

Вместе с тем он заявил, что в Украине под следствием СБУ находится 170 сепаратистов.

Читайте такжеРоссия вновь нарушает права Надежды Савченко - МИД

"Тех, кто арестован Службой безопасности Украины", - пояснил Волк.

При этом он уточнил, что не учитывает данные органов прокуратуры, в которых также содержатся под стражей те, кто совершил преступления террористической направленности, и МВД.

"Если еще в милиции - примерно столько же (170 человек) и немного - в прокуратуре, 2 тысячи не наберется", - заявил Вовк, комментируя заявления представителей "ДНР" относительно большого количества боевиков, задержанных украинской стороной.