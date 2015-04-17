Штайнмайер: России не удалось и не удастся расколоть Европу

Находящийся с визитом в Литве министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что России не удастся расколоть Европейский Союз (ЕС), хотя в последнее время зазвучали предположения, что Москва может отменить эмбарго на продукты питания для стран, которые более дружелюбно настроены к Кремлю, сообщает Delfi.lt.

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"Может быть, такие попытки имеют место, возможно, они будут предприниматься и в дальнейшем. Попытки были, но они не были успешными", - сказал журналистам министр, отвечая на вопрос о возможном решении Москвы разрешить импортировать продукты питания из определенных стран.

"В Европе об этом дискутируют, однако мы можем принять общие решения. Мы дискутировали, наши дискуссии были противоречивыми, решение принято. Я полагаю, что расколоть Европу не удастся", - добавил министр.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс на совместной со Ф. - В. Штайнмайером пресс-конференции сказал, что "такая угроза существует", поэтому ЕС должен быть готов. По словам Л.Линкявичюса, в данном аспекте важна ответственность Еврокомиссии (ЕК).