БЮТ разоблачает “откровенную дезинформацию”

Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко опровергает информацию о сегодняшней встрече Юлии ТИМОШЕНКО с депутатами от блока в городе Белая Церковь Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, эта информация не соответствует действительности.

Сообщение об этой встрече является “откровенной дезинформацией”, - подчеркивает пресс-служба.