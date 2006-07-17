БЮТ разоблачает “откровенную дезинформацию”

09:57, 17 июля 2006
Политика
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Встречи в Белой Церкви не будет

Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко опровергает информацию о сегодняшней встрече Юлии ТИМОШЕНКО с депутатами от блока в городе Белая Церковь Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, эта информация не соответствует действительности.

Сообщение об этой встрече является “откровенной дезинформацией”, - подчеркивает пресс-служба.

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