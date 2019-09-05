В Харькове городская власть не поддержала проведение Марша равенства
В Харькове на заседании согласительной комиссии по проведению мероприятий не поддержали проведение «ХарьковПрайда» и ряда других мероприятий, запланированных на 15 сентября.
Об этом сообщают корреспонденты Hromadske с места происшествия.
Организатор «ХарьковПрайда» Анна Шарыгина подчеркнула, что Марш равенства поддержали представители восьми европейских стран и международные организации. Проведение этой акции, по ее мнению, подтвердит, что в Харькове не нарушается право на мирные собрания.
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Однако горсовет единогласно принял решение обратиться в суд, чтобы запретить массовые акции 15 сентября, связанные с «ХарьковПрайдом», и сам Марш равенства.
Напомним, организаторы «ХарьковПрайда» планировали, что в течение 9-15 сентября в Харькове пройдет «Pride Week», в ходе которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а сам Марш равенства пройдет 15 сентября.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что обратится в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства.