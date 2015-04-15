Российский политолог назвала Минск-2 промежуточным компромиссом

Об этом рассказала российский политолог Лилия Шевцова в интервью Colta.ru.

"Минск-2 стал промежуточным компромиссом в ситуации, когда Запад все еще не готов найти убедительный ответ на российский вызов, который бы подтвердил, а не подорвал его единство", - считает Шевцова.

По ее мнению, суть минского компромисса состоит в том, что Европа дает Москве последний шанс и принимает ее условия по урегулированию конфликта - включает "ДНР" и "ЛНР" в рамки украинской государственности - в обмен на прекращение обеими сторонами огня.

Читайте такжеС момента объявления "режима тишины" на Донбассе погибли 75 украинских военных - Яценюк"Затишье" после Минска-2 установилось "при отсутствии консенсуса враждующих сторон относительно окончательного политического решения", считает политолог, и поэтому компромисс нежизнеспособен.

"Киев вышел из минской ловушки вполне предсказуемо. Киев заявил: мы готовы предоставить сепаратистам «особый статус» и самоуправление, но - только после выборов по украинским законам и под присмотром ОБСЕ и других мониторщиков, а также после выведения с территории Донбасса всех вооруженных формирований. А пока объявляем эти территории «временно оккупированными». Все это и стало концом Минска-2. Киев не согласился быть государством "на поводке", - сичтает Шевцова.