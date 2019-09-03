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Разумков объявил об открытии второй сессии Верховной Рады девятого созыва

10:24, 03 сентября 2019
Политика
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После оглашения в сессионном зале прозвучал Государственный гимн Украины / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, после объявления в сессионном зале прозвучал Государственный гимн Украины. Во время торжественного открытия в сессионном зале присутствовали президент Владимир Зеленский и члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком, а также другие гости, в том числе представители судебной ветви власти.

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Теги: #Верховная Рада#Дмитрий Разумков