Разумков объявил об открытии второй сессии Верховной Рады девятого созыва

В заседании принимает участие Зеленский.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил об открытии второй сессии ВР девятого созыва.

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Как передает корреспондент УНИАН, после объявления в сессионном зале прозвучал Государственный гимн Украины. Во время торжественного открытия в сессионном зале присутствовали президент Владимир Зеленский и члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком, а также другие гости, в том числе представители судебной ветви власти.