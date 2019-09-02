Министр культуры не хочет спешить с созданием русскоязычного госканала

В Офисе президента считают, что русскоязычный госканал позволит обратиться к целевой аудитории в Крыму и на Донбассе.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не хочет спешить с созданием русскоязычного государственного канала.

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Об этом он рассказал в интервью Левому берегу.

По мнению министра, перед созданием такого канала нужно сформулировать задачу, для решения которой он нужен.

«Я бы не спешил, потому что новые платформы - это инструмент. И русскоязычный канал - это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко рассказал, что создание в Украине государственного русскоязычного канала, о котором заявили в Офисе президента Владимира Зеленского, позволит обратиться к целевой аудитории в Крыму и на Донбассе.