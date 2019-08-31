Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

По словам президента Владимира Зеленского, уже было несколько случаев, когда ему угрожала опасность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ездит на работу на велосипеде из соображений безопасности.

Об этом глава государства сказал в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины», отвечая на вопрос, почему он не ездит на работу на велосипеде как персонаж, которого он играл в фильме «Слуга народа».

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«Это очень сложный вопрос, я с этим боролся и борюсь и честно скажу: мне не разрешают. Почему? Я не хочу говорить фамилии людей, от кого может быть опасность. Да, мы получаем информацию. Мне не разрешают. Несколько уже было примеров, когда, образно говоря, совершенно было опасно», - сказал президент.