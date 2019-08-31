Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
23:28, 31 августа 2019Политика
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По словам президента Владимира Зеленского, уже было несколько случаев, когда ему угрожала опасность.
Зеленский рассказал, что несколько раз было совсем небезопасно / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ездит на работу на велосипеде из соображений безопасности.
Об этом глава государства сказал в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины», отвечая на вопрос, почему он не ездит на работу на велосипеде как персонаж, которого он играл в фильме «Слуга народа».
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«Это очень сложный вопрос, я с этим боролся и борюсь и честно скажу: мне не разрешают. Почему? Я не хочу говорить фамилии людей, от кого может быть опасность. Да, мы получаем информацию. Мне не разрешают. Несколько уже было примеров, когда, образно говоря, совершенно было опасно», - сказал президент.
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