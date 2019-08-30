Разумков закрыл первую сессию Верховной Рады девятого созыва

Следующая сессия начнет работу 3 сентября.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл первую сессию парламента девятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующая сессия начнет работу в соответствии с Конституцией в первый вторник сентября, то есть 3 сентября.

Читайте такжеПервый рабочий день новой Рады: видео заседания

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 августа, Верховная Рада приняла постановление о календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№ 1087).

Постановлением предусматривается, что вторая сессия начнется 3 сентября и закончится 24 января 2020 года.

Так, в этот период 10 недель отводятся на пленарные недели; 6 недель - на работу в комитетах, комиссиях, фракциях; 5 недель - для работы депутатов с избирателями, а для проведения Часа вопросов к правительству – 8 часов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).