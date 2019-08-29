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Рябошапка хочет полностью перезагрузить ГПУ

22:32, 29 августа 2019
Политика
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Рябошапка подчеркнул, что ГПУ должна стать центром, который проводит политику борьбы с преступностью / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выйдя с заседания профильного комитета, который поддержал его назначение на должность генерального прокурора.

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"Первое - это полная перезагрузка прокуратуры, не только изменение названия "Генеральная прокуратура Украины" на "Офис генерального прокурора", а полная перезагрузка системы. И второе направление - это то, что Генпрокуратура должна стать центром, единственным органом в государстве, который внедряет политику борьбы с преступностью. У нас таких органов нет. Должны быть расставлены приоритеты, что является самой большой угрозой в плане преступности для страны, и прокуратура должна контролировать деятельность всех правоохранительных органов с тем, чтобы все эти приоритеты были реализованы", - отметил он.

Третьим направлением будущей деятельности Рябошапка назвал работу по расследованию тех дел, которые имеют широкий общественный резонанс. "Я не могу гарантировать, что они (дела - УНИАН) будут расследованы, доведены до обвинительных или оправдательных приговоров, но я сделаю все, чтобы они были приоритетными в повестке дня работы новой прокуратуры", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Руслана Рябошапки на эту должность.

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Теги: #ГПУ#Рябошапка