Рябошапка хочет полностью перезагрузить ГПУ

Одним из приоритетных направлений будущей работы он назвал расследование тех дел, которые имеют широкий общественный резонанс.

Руслан Рябошапка заявил, что планирует провести полную перезагрузку Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выйдя с заседания профильного комитета, который поддержал его назначение на должность генерального прокурора.

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"Первое - это полная перезагрузка прокуратуры, не только изменение названия "Генеральная прокуратура Украины" на "Офис генерального прокурора", а полная перезагрузка системы. И второе направление - это то, что Генпрокуратура должна стать центром, единственным органом в государстве, который внедряет политику борьбы с преступностью. У нас таких органов нет. Должны быть расставлены приоритеты, что является самой большой угрозой в плане преступности для страны, и прокуратура должна контролировать деятельность всех правоохранительных органов с тем, чтобы все эти приоритеты были реализованы", - отметил он.

Третьим направлением будущей деятельности Рябошапка назвал работу по расследованию тех дел, которые имеют широкий общественный резонанс. "Я не могу гарантировать, что они (дела - УНИАН) будут расследованы, доведены до обвинительных или оправдательных приговоров, но я сделаю все, чтобы они были приоритетными в повестке дня работы новой прокуратуры", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Руслана Рябошапки на эту должность.