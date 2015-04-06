Сербская армия примет участие в путинском параде 9 мая
22:56, 06 апреля 2015Мир
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Армия Сербии примет участие в параде в честь 70-летия окончания Второй мировой войны, который состоится в Москве 9 мая
Сербская армия примет участие в путинском параде 9 мая / predsednik.rs
Такое решение принял президент Сербии Томислав Николич, передает Еспресо.TV со ссылкой на его пресс-службу.
"Армия Сербии будет принимать участие в "Параде победителей" по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу в связи с 70-летием победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-45 годов", - говорится в сообщении.
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Напомним, от визита в Москву на военный парад посвященный 70-летию Победы отказались ряд лидеров европейских государств - Грузии, Болгарии, Нидерландов, Израиля, Финляндии, Швеции, Польши, Молдовы, Словакии, Германии, а также председатель Европейского совета Дональд Туск .
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