Сербская армия примет участие в путинском параде 9 мая

Такое решение принял президент Сербии Томислав Николич, передает Еспресо.TV со ссылкой на его пресс-службу.

"Армия Сербии будет принимать участие в "Параде победителей" по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу в связи с 70-летием победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-45 годов", - говорится в сообщении.

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Напомним, от визита в Москву на военный парад посвященный 70-летию Победы отказались ряд лидеров европейских государств - Грузии, Болгарии, Нидерландов, Израиля, Финляндии, Швеции, Польши, Молдовы, Словакии, Германии, а также председатель Европейского совета Дональд Туск .