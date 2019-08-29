Депутаты от "Слуги народа" сегодня обсудят кадровые вопросы правительства

По словам народного депутата, встреча запланирована на 12:20.

Народный депутат от “Слуги народа” Давид Арахамия отмечает, что сегодня депутаты “Слуги народа” соберутся на встречу и обсудят кадровые вопросы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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На вопрос о том, что сегодня старое правительство должно уйти в отставку и будет назначено новое, и что несколько министров из предыдущего правительства вроде бы останутся в будущем его составе, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков, Арахамия отметил: “Еще неизвестно, давайте не будем рушить интригу. Это уже через несколько часов выйдет на голосование. Мы посмотрим”.

“Я лично знаю, что точно надо оставлять Оксану Маркарову. Потому что у нас бюджет, мы уже должны сверстать бюджет следующего года. Она очень профессиональный человек”, - считает Арахамия.

На вопрос, поддержит ли “Слуга народа” Авакова, если он будет выдвинут на главу МВД, депутат отметил: “Я сейчас не знаю, это будет сложный вопрос. Я честно говорю, что сложный вопрос”.

Кроме того, на уточнение, когда все это будет обсуждаться, Арахамия сообщил: “Мы будем обсуждать, у нас в 12:20 заседание фракции”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, депутаты Верховной Рады приняли присягу. На торжественном заседании Верховной Рады Украины ее зачитал самый старший по возрасту новоизбранный народный депутат Украины Юлий Иоффе.