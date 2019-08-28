Стало известно, о чем будет говорить Зеленский на встрече с фракцией “Слуги народа”

На встрече речь пойдет о начале деятельности новой Верховной Рады.

На встрече фракции "Слуги народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским будут обсуждаться неотложные законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед началом встречи сказал новоизбранный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, что планируется обсуждать на встрече с президентом, он отметил, что речь пойдет о начале деятельности новой Верховной Рады.

"Это обсуждение неотложных законопроектов. Мы надеемся, что мы сможем начать их рассмотрение уже завтра", - сказал он и уточнил, что речь идет, в частности, о тех законодательных инициативах, которые президент уже вносил, о вопросах импичмента и депутатской неприкосновенности.

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На вопрос, есть ли в этом списке законопроект о люстрации, парламентарий отметил, что не знает, есть ли он в этом неотложном пакете.

Кроме того, на вопрос о том, что для рассмотрения законопроектов их необходимо сначала рассмотреть в комитетах парламента, Корниенко отметил, что будут выполнены все необходимые, согласно Регламенту, действия: создание президиума, избрание руководства Верховной Рады, формирование Счетной комиссии Верховной Рады и другие.

Также должны быть сформированы депутатские группы и фракции.

"Потом, конечно, голосование одним постановлением всего перечня комитетов, утверждение качественного и количественного состава комитетов", - отметил Корниенко и высказал мнение, что это займет 2-3 часа.