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Стало известно, о чем будет говорить Зеленский на встрече с фракцией “Слуги народа”

15:45, 28 августа 2019
Политика
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Зеленский встретится с фракцией “Слуги народа” / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам перед началом встречи сказал новоизбранный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос, что планируется обсуждать на встрече с президентом, он отметил, что речь пойдет о начале деятельности новой Верховной Рады.

"Это обсуждение неотложных законопроектов. Мы надеемся, что мы сможем начать их рассмотрение уже завтра", - сказал он и уточнил, что речь идет, в частности, о тех законодательных инициативах, которые президент уже вносил, о вопросах импичмента и депутатской неприкосновенности.

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На вопрос, есть ли в этом списке законопроект о люстрации, парламентарий отметил, что не знает, есть ли он в этом неотложном пакете.

Кроме того, на вопрос о том, что для рассмотрения законопроектов их необходимо сначала рассмотреть в комитетах парламента, Корниенко отметил, что будут выполнены все необходимые, согласно Регламенту, действия: создание президиума, избрание руководства Верховной Рады, формирование Счетной комиссии Верховной Рады и другие.

Также должны быть сформированы депутатские группы и фракции.

"Потом, конечно, голосование одним постановлением всего перечня комитетов, утверждение качественного и количественного состава комитетов", - отметил Корниенко и высказал мнение, что это займет 2-3 часа.

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Теги: #Владимир Зеленский#Слуга народа