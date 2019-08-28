РосТВ на День независимости Украины показало «ветеранов ВСУ», которые пришли мириться с оккупантами (видео)

Один из "ветеранов ВСУ" оказался постоянным автором пропагандистского сайта "Антифашист".

Канал «Россия 24» в День независимости Украины показал передачу «Окопная правда», в которой фейковые "ветераны АТО" пришли брататься с боевиками «ЛНР-ДНР».

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Запись программы доступна на Youtube. Как сообщает «Військвий навігатор України», под видом «ветеранов ВСУ» в эфире приняли участие трое пророссийских блогеров и активистов: Александр Мединский, Алексей Грживач (в соцсетях фигурирует как «Олекса Довбуш») и Виталий Плошкин.

Все они ранее якобы служили в ВСУ, но вероятно были завербованы РФ. Все трое внесены в базу сайта «Миротворец».

Так, 38-летнего Мединского представили в эфире как «бывшего спецназовца и АТОвца». Отмечается, что Мединский – член запрещенного в Украине объединения «Евразийский союз молодежи», который возглавляет известный идеолог российского неофашизма Александр Дугин. Его видеоблог Open Ukraine тиражировался российской пропагандой – он заявлял, что на Донбассе армия РФ отсутствует и обвинял ВСУ в применении химического оружия.

Алексей Грживач (Довбуш), как отмечается, действительно проходил службу в рядах ВСУ. По его словам, он служил с 2014 по 2019 годы, в качестве старшего сержанта, командира роты. При этом, по данным из соцсетей, он служил в 72 отдельной мехбригаде, был командиром отделения армейских «поваров».

Блогер и Волонтер Мирослав Гай заявил, что зимой Гржвач под псевдонимом Довбуша с обращением к ОБСЕ с требованием к Генштабу отвести войска с передовой.

Виталия Плошкина же в соцсетях идентифицировали как постоянного автора пророссийского сайта «Антифашист», где публикуются антиукраинские материалы. По его же словам, он был противником Евромайдана и активистом «Антимайдана». При этом, якобы попал в ВСУ по мобилизации в 2015 году, но «в ополченцев не стрелял».

Отмечается также, что Плошкин ранее был активистом пророссийской партии ПСПУ Натальи Витренко.

В ходе эфира «ветераны» заявили, что на войне «обе стороны допустили ошибки» и призвали к миру с оккупантами.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия» и украинским NewsOne. 8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, вещающих под логотипами "112 Украина" и NewsOne. После этого NewsOne сообщил об отмене телемоста.