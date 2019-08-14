Пинчука вызвали на допрос в ГПУ
Генеральная прокуратура Украины вызвала бизнесмена Виктора Пинчука на проведение процессуальных действий в качестве свидетеля в уголовном производстве.
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Повестку для Пинчука обнародовали на сайте ГПУ. Согласно документу, Пинчук Виктор Михайлович должен явиться в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 27 августа.
Процессуальные действия будут проводиться в уголовном производстве № 42016000000002148.
По данным СМИ, вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.
В июле журналисты проекта «Схемы» сообщили, что премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков тайно посещали украинского олигарха Виктора Пинчука.