Пинчука вызвали на допрос в ГПУ

Бизнесмен должен явиться в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 27 августа.

Генеральная прокуратура Украины вызвала бизнесмена Виктора Пинчука на проведение процессуальных действий в качестве свидетеля в уголовном производстве.

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Повестку для Пинчука обнародовали на сайте ГПУ. Согласно документу, Пинчук Виктор Михайлович должен явиться в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 27 августа.

Процессуальные действия будут проводиться в уголовном производстве № 42016000000002148.

По данным СМИ, вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.

В июле журналисты проекта «Схемы» сообщили, что премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков тайно посещали украинского олигарха Виктора Пинчука.