Посол США в Москве допустил возможность встречи Волкера и Суркова «в предстоящие недели»

По словам Джона Хантсмана, он лично советовал Курту Волкеру приехать в Москву.

Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал возможность скорой встречи специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По его словам, встреча возможна, однако никаких гарантий пока нет.

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Такое заявление дипломат сделал в интервью «Эхо Москвы», комментируя информацию СМИ об ожидающейся встрече Волкера и Суркова в августе.

«Я знаю, что по поводу этой информации была утечка. Я говорил с Куртом Волкером. Я говорил с ним после его недавней встречи, — серии встреч в Украине, и, конечно, советовал ему, уговаривал его приехать в Москву и провести переговоры с г-ном Сурковым и рядом других лиц», - рассказал Хантсман.

«Курт Волкер — выдающийся дипломат. Г-н Сурков – выдающийся дипломат. И я хотел бы видеть их вместе здесь, в Москве, и, может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели. Никаких гарантий тут, разумеется, быть не может, потому что это все сложные вопросы, но посмотрим, может быть нам удастся чего-нибудь добиться», - заключил посол.

11 августа Волкер сообщил, что представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по "нормандскому формату".