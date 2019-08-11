На следующей неделе США, Германия и Франция проведут консультации по "нормандскому формату"

По словам Волкера, США готовятся к консультациям по "нормандскому формату".

Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по "нормандскому формату".

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Об этом в комментарии «Голосу Америки» сообщил специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер.

Он заявил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский после обстрела со стороны оккупантов, в результате которого 6 августа на Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ, призвал лидеров "нормандского формата" как можно скорее провести встречу.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой сообщил, что намерен 19 августа обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным необходимость достижения конкретных результатов в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе.

В Офисе президента Украины по результатам телефонного разговора президентов Украины и России сообщили, что рабочие группы нарабатывают документы для подписания их участниками "нормандского формата" на высшем уровне.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, в ФРГ подтвердили готовность к активизации переговоров в "нормандском формате".

8 августа заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для изменения "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе нужна договоренность всех сторон. Американский дипломат подчеркнул, что Россия должна взять на себя ответственность за соблюдение условий перемирия и выполнение обязательств, определенных Минскими соглашениями.

"Украина имеет все права искать партнеров для решения одного из крупнейших конфликтов современной Европы. Что касается "нормандского формата" из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет назначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата. Но приверженность США сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины является непоколебимой, и мы верим, что весь Донбасс является частью Украины, так же, как и Крым. И такой будет оставаться наша политика и наше обязательство помочь Украине восстановить ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Кент.