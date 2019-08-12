"Готов сотрудничать": глава НБУ Смолий отреагировал на результаты проверки его декларации

Сейчас Смолий не получил от НАПК никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы.

Председатель Национального банка Яков Смолий отреагировал на результаты проверки его декларации.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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«Председатель Национального банка Яков Смолий готов продолжать сотрудничество с антикоррупционными органами и предоставлять комментарии и необходимую информацию относительно проверки ими выводов НАПК о признаках декларирования недостоверной информации в декларациях за соответствующие годы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы.

Как сообщал УНИАН, НАПК заявляет, что глава Национального банка Украины Яков Смолий в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы внес недостоверные данные на сумму более 18,3 миллиона гривень.