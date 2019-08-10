"Россияне в растерянности": в МинВОТ заявили о срыве массовой выдачи жителям ОРДЛО паспортов РФ

Главари боевиков ставят перед "народной милицией" план по паспортизации местного населения.

Большинство населения оккупированных территорий Донбасса пренебрегает упрощенной процедурой получения российских паспортов. Главари боевиков ставят перед "народной милицией" план по паспортизации местного населения.

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Об этом "Прямому" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"По информации, которую мы получаем от спецслужб, ожидаемого ажиотажа от упрощенной процедуры выдачи паспортов РФ не произошло. Россияне откровенно недоумевают по этому поводу. Пасечник (главарь луганских боевиков - ред.) даже проводил совещание среди так называемой "народной милиции", давал им нагоняй и ставил план по паспортизации, которуой пренебрегают даже члены незаконных вооруженных формирований", - сказал Тука.