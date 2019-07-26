В МинВОТ предлагают запретить "гастроли" в РФ артистам и политикам

По мнению Георгия Туки, украинским чиновникам следует ездить в РФ только в рабочие командировки.

Гастрольную деятельность в России необходимо запретить не только украинским артистам, но также большинству чиновников и политиков.

Читайте такжеТука: новый паспортный указ Путина – это "метка территории"

Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Обозреватель».

Он поддержал инициативу лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука принять закон о "сосуществовании с Россией".

"Согласен со словами Вакарчука о неопределенности ситуации. Я эту инициативу поддерживаю. И, поверьте, гастрольная деятельность (артистов и музыкантов. – Ред.) – вопрос не первого порядка. Он составляет, возможно, 1% от всей огромной кучи проблем. Меня гораздо больше волнует "гастрольная деятельность" господина Медведчука с его компанией ", – подчеркнул Тука.

По мнению заместителя министра, украинским чиновникам следует ездить в РФ только в рабочие командировки.

"А кроме возможных командировок сотрудников МИД, больше о таких командировках украинских чиновников никогда не слышал. Все остальное – исключительно самодеятельность", – уточнил он.

Чиновник считает, что после введения подобных правил необходимо предусмотреть и конкретную ответственность за их нарушение.

"Если речь идет о физических лицах – ограничение политической деятельности. Если речь идет о коммерческой организации – наложение соответствующих штрафов", – привел он пример.

Что касается ограничений на поездки в Россию для обычных граждан (на отдых, на заработки, к родственникам и тому подобное), то, по словам Туки, это уже дело Верховной Рады и большой общественной дискуссии".

Ранее лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения между Украиной и Россией.

По его мнению, нужно прописать конкретные "правила сосуществования с государством-агрессором, где четко очертить, что можно, а что – нет".