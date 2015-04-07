СМИ: Прокурором Краматорска временно назначили чиновника из Донецкой области

Как сообщает «Краматорск.info», он был представлен коллективу прокуратуры города.

Кашарский работает в органах прокуратуры Украины с 1998 года. До назначения на должность и.о. прокурора Краматорска занимал должность начальника отдела по надзору за следственным управлением прокуратуры Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий выявила ряд уголовно-наказуемых правонарушений, связанных с вымогательством и получением неправомерной выгоды работниками прокуратуры Краматорска и Краматорского городского отдела ГУМВД Украины в Донецкой области.

Читайте такжеУ прокурора Краматорска и его сообщников изъяли более 5 миллионов гривен

В связи с этим 18 февраля 2015 года Управление надзора за соблюдением законов объединенными силами АТО Главной военной прокуратуры ГПУ зарегистрировало уголовное производство по фактам системного получения взяток в особо крупных размерах.

6 апреля был задержан прокурор Краматорска Андрея Сухинина и его заместитель, а также начальник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями милиции Краматорска. У них изъято 110 тыс. долларов и 2 млн 750 тыс. грн.