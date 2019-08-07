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Началась встреча Зеленского с Эрдоганом в Анкаре за закрытыми дверями

18:07, 07 августа 2019
Политика
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Зеленский находится с визитом в Турции / фото president.gov.ua

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Трансляция официальной приветственной церемонии прибытия главы Украинского государства к президентскому дворцу лидера Турции происходила в социальной сети Facebook на странице Офиса президента Украины.

В частности, Зеленского встречал Эрдоган и почетный караул турецкого президента. Лидеры обоих государств пожали друг другу руки и послушали гимны обоих государств в исполнении почетного караула. Затем они осмотрели почетный караул и Зеленский поздоровался с членами турецкого правительства.

Затем начались переговоры за закрытыми дверями.

Согласно программе визита Зеленского предполагается, что встреча президентов Украины и Турции будет продолжаться один час. По завершении переговоров запланирована совместная пресс-конференция лидеров двух государств.

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Теги: #Эрдоган#Владимир Зеленский