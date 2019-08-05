Суд требует от ГМС документы о прекращении Супрун гражданства США

Суд также постановил вытребовать от Секретариата Кабмина копии протоколов заседаний правительства, в которых принимала участие Супрун.

Суд обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить должным образом засвидетельствованную копию документа, подтверждающего прекращение о.о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун гражданства Соединенных Штатов Америки, выданного уполномоченным органом США.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда города Киева.

Отмечается, что сегодня состоялось подготовительное заседание по иску народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука к Супрун касаемо отсутствия у нее полномочий министра и признании ее действий противоправными.

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"Суд обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить должным образом засвидетельствованную копию документа, подтверждающего прекращение Надеждой Супрун гражданства США, выданного уполномоченным органом США. Суд также постановил вытребовать от Секретариата Кабинета министров Украины копии протоколов заседаний правительства, в которых принимала участие и.о. министра Надежда Супрун с момента назначения ее на эту должность и до 5 августа включительно", - говорится в сообщении.

Указанные материалы необходимо представить в суд в течение месяца - до 5 сентября.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабмина Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска в деле по Супрун.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможке и распределении лекарств или же направлении людей на лечение за границу.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра.

14 февраля Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун. В этот же день утром она снова начала выполнять обязанности министра здравоохранения.

Супрун является исполняющим обязанности главы Минздрава с 1 августа 2016 года.