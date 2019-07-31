"Против свидетеля не может быть производств": адвокат Порошенко ответил директору ГБР

Адвокат экс-президента Игорь Головань пояснил, что на сегодня имеет информацию только о том, что Порошенко является свидетелем в двух производствах.

Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит как свидетель в двух процессах Государственного бюро расследований, поэтому против него не может быть каких-либо обвинений.

Об этом в блоге на "Украинской правде" написал адвокат Порошенко Игорь Головань. Таким образом он ответил на утверждение директора ГБР Романа Трубы о том, что пятый президент якобы фигурирует в 11 уголовных процессах.

«Вот только как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого ни в одном производстве, не то что в 11», - отметил он.

Головань пояснил, что на сегодня имеет информацию только о том, что Порошенко является свидетелем в двух производствах.

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«Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Труба заявил, что в Бюро изучают заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбацкой".

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР.

17 июля экс-президент не явился на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбацкой". Позже Труба сообщил, что адвокаты Порошенко связались с ГБР и пояснили, что экс-президент не смог прийти на допрос в связи с участием в избирательной кампании.

24 июля Порошенко посетил Государственное бюро расследований и попросил лично у Трубы перенести допрос, однако получил отказ. Труба посоветовал обратиться непосредственно к следователям, которые ведут дело.

25 июля Порошенко обратился к ГБР и попросил о переносе допроса.

30 июля Труба заявил, что против экс-президента Украины Петра Порошенко открыто 11 уголовных производств. Ранее экс-президент уверял, что не фигурирует ни в одном.