Срок меры пресечения истек: в ГПУ объяснили, почему "больной" фигурант дела Гандзюк развлекался на матче в Одессе

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушил условий меры пресечения, посетив футбольный матч.

Читайте такжеУбийство Гандзюк: ГПУ приостановила расследование против Мангера и Левина

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он отметил, что Павловский, который 28 июля посетил футбольный матч в Одессе, не нарушал условий меры пресечения.

Лысенко пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения в связи с состоянием его здоровья.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.

Сегодня, 29 июля, экс-депутат Херсонского горсовета от Партии Регионов Сергей Герасимюк выложил фотографию Павловского на стадионе в Одессе.

Адвокат отца Екатерины Гандзюк Евгения Закревская в комментарии УНИАН сообщила, что прокуратура не предоставляет информации о том, какая мера пресечения избрана Павловскому и вообще избрана ли она. Она отметила, что прокуратура не информирует ее даже о судебных заседаниях по делу Павловского. Это произошло после того, как дело Павловского было выделено в отдельное производство от основного дела об убийстве активистки. Хотя, отметила адвокат, официально прокуратура никакой информации об выходе отца активистки Виктора Гандзюка и ее из дела Павловского не предоставляла.